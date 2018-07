Mogi defende os 100% contra Ponte Preta

O Mogi vem de vitórias sobre Catanduvense, por 2 a 0, e Guarani, por 3 a 0. Fato que o coloca entre os primeiros colocados, com 6 pontos. Já a Ponte vem motivada pela goleada sobre o Bragantino, por 5 a 1, que lhe garantiu os primeiros três pontos.

O técnico Guto Ferreira pretende valer-se do ditado "em time que ganha não se mexe". A única novidade no Mogi deve ser o retorno do lateral-direito Edson Ratinho, que estava suspenso, na vaga de Mateus. Artilheiro da competição com 4 gols, Hernane saiu do jogo passado com dores musculares, mas não é problema.

A Ponte Preta também deve ter apenas uma modificação. O meia Caio, com lesão muscular, será substituído pelo atacante Rodrigo Pimpão, autor de um golaço de voleio contra o Bragantino.

Guarani x Ituano. O Guarani quer passar uma borracha no jogo passado e focar suas atenções na reabilitação. Esse é o objetivo contra o Ituano, às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Após estrear com vitória sobre o Oeste, por 2 a 1, o time campineiro perdendo do Mogi Mirim por 3 a 0 na quinta-feira. Resultado que o derrubou na classificação. O Ituano também estreou com vitória sobre o Guaratinguetá, por 3 a 0, mas perdeu para o Santos na rodada passada.

Para esta partida, o técnico Vadão não terá o zagueiro Éwerton Páscoa, machucado. Neto e Domingos brigam pela vaga. Outra mudança será a entrada de Fábio Bahia, regularizado, no lugar de Vítor Rossini.

Sem problemas com contusão ou suspensão, o Ituano deve repetir a escalação pela terceira vez. A grande arma do time de Itu para surpreender é o meia Kleyton Domingues, autor de dois gols nos dois jogos.