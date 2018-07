Mogi derrota Oeste e assume a vice-liderança Com um gol de Carlos Alberto, o Mogi Mirim venceu o Oeste, por 1 a 0, ontem à noite, em Mogi, e assumiu a vice-liderança, com 17 pontos. Um a menos que a líder Ponte Preta. No outro jogo de ontem, o Paulista, em Jundiaí, bateu o Atlético Sorocaba, por 3 a 1. Os gols da equipe jundiaiense foram marcados por Cassiano Bodini, Marcelo Macedo e Rodolfo Testoni. Edson Sitta diminuiu para o time de Sorocaba. O Paulista soma 13 pontos, em nono lugar, enquanto o Atlético segue com apenas seis pontos, na 17.ª colocação. Hoje mais dois jogos estão programados: Mirassol x São Caetano e Botafogo x Penapolense. Ambos às 18h30.