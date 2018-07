Mogi Mirim vai usar tecnologia inovadora no Campeonato Paulista

MOGI-MIRIM - Os jogadores do Mogi Mirim terão em seu uniforme uma peça a mais do que os das demais equipes do Campeonato Paulista. Trata-se de um aparelho de GPS que servirá para registrar várias informações sobre o desempenho de cada atleta em uma partida, como a velocidade e a direção dos deslocamentos em campo. Uma iniciativa inédita no futebol brasileiro.

O equipamento tem o tamanho aproximado de uma bateria de telefone celular e será colocado em um bolso interno do calção. Após cada partida do Mogi, os dados coletados serão analisados pela comissão técnica. Um programa de computador vai tabular os resultados e emitir relatórios individuais e coletivos.

Assim, será possível saber se os jogadores cumpriram corretamente as ordens táticas do técnico, se alguém gastou energia em excesso durante a partida ou até mesmo se algum jogador fez "corpo mole".

Tudo isso é resultado de oito meses de parceria entre o clube, uma empresa de informática de Mogi-Mirim e a Unicamp. A maior novidade, segundo os idealizadores do projeto, é o programa de computador capaz de expor em desenhos e tabelas as informações colhidas durante os jogos e compará-las às análises feitas nos treinos.

Segundo o desenvolvedor do programa, o empresário Fernando Endo, outros times de futebol já usam o GPS para mapeamento semelhante, mas não com tanta riqueza de dados. "É um acompanhamento praticamente em tempo real. Depois do jogo, é só conectar a peça ao computador para ter o levantamento pronto."

O clube diz que esse arsenal tecnológico não lhe custará nada, pois o inventor pretende fazer do Mogi Mirim uma "vitrine" para o GPS do futebol.

A aplicação prática do sistema teve início há cerca de três semanas em jogos-treinos em que os atletas usaram a peça em uma cinta fixada a um dos braços. A estreia em jogos oficiais está marcada para domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, já com o GPS colocado no calção. A ideia é manter a utilização por todo o campeonato.

A comissão técnica do Mogi Mirim acredita que a inovação não será proibida pelos árbitros por ficar em um bolso interno, sem causar riscos aos atletas. "A peça é leve e nem chega a incomodar quando estamos jogando", afirmou o meia Roni.

"Os jogadores têm até pedido para receber os relatórios individuais, porque assim eles são convencidos do que podem melhorar durante as partidas", explicou o fisiologista do clube do Interior, Ricardo Melo, o responsável por acompanhar o desempenho dos atletas.

Fechando a parceria tripla está a professora Denise Macedo, coordenadora do Laboratório de Bioquímica do Exercício da Unicamp. "Junto com os dados, nós faremos uma análise minuciosa com base em exames de sangue e, assim, poderemos ter certeza de quais atletas estão mais desgastados."

Equipe jovem

O Mogi Mirim está cheio de novidades tecnológicas, mas a equipe não contratou reforços de impacto para o Campeonato Paulista. O time tem um elenco jovem, que começará o torneio sob o comando de um treinador de apenas 30 anos, Dado Cavalcanti. Ele é o treinador mais jovem da história do futebol brasileiro a conquistar um título estadual, o de Roraima, pelo Ulbra, quando tinha apenas 24 anos.

O objetivo do Mogi Mirim é repetir a campanha do ano passado, quando foi até as quartas de final e conseguiu ser o campeão do Interior. Além do Paulista, o time disputará a Série C do Brasileiro.