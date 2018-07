Mogi Mirim vence, fica em terceiro e deixa São Bernardo ameaçado

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Uma das boas surpresas deste Campeonato Paulista, o Mogi Mirim venceu o São Bernardo por 2 a 1, neste domingo, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, e retomou a terceira posição da tabela, com 36 pontos, empatado com o Santos, o quarto colocado nos critérios de desempate. Desta forma, a equipe ficou dependendo de si própria para assegurar um lugar no G4 na rodada final do Paulistão, quando enfrentará o líder São Paulo, em casa.

Já o São Bernardo tinha a chance de aproveitar o fator casa para assegurar sua permanência da elite do Paulista. Mas agora precisará de uma vitória na última rodada contra o Oeste, em Itápolis, para não depender de nenhum resultado em sua luta contra o rebaixamento. O time tem 17 pontos, contra 15 do Mirassol, que encabeça a zona do descenso, sendo que ambos os times têm quatro vitórias.

Num primeiro tempo muito fraco tecnicamente, nenhum dos times criou nenhuma grande jogada de perigo. Com a chuva que caiu em São Bernardo do Campo, o gramado sintético ficou até mais liso. Por isso, a etapa inicial teve muitas faltas e poucas jogadas de perigo no setor ofensivo, pior para o São Bernardo, que precisava do resultado para se garantir na elite do Paulistão.

O segundo tempo voltou da mesma maneira que terminou o primeiro, com poucas jogadas ofensivas. No entanto, aos 21 minutos, após cruzamento, Bruno Nunes dominou na área, girou em cima da defesa e bateu no alto, sem chances para Wilson Junior: 1 a 0 Mogi Mirim.

Porém, o São Bernardo empatou aos 29 minutos, com Jean. O meia arriscou de fora da área, a bola quicou na frente do goleiro Daniel e morreu nas redes. No entanto, o Mogi melhorou e aos 35 minutos fez o segundo gol, numa cobrança de falta de Val. No final, o São Bernardo pressionou, mas não conseguiu empatar.

SÃO BERNARDO 1 x 2 MOGI MIRIM

SÃO BERNARDO - Wilson Junior; Régis Souza, Luciano Castan, Fernando Lombardi e Gleidson; Daniel Pereira, Dudu (Kléber) e Bady (Jonathan); Ricardinho, Fernando Baiano e Gil (Jean). Técnico - Wagner Lopes.

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Juninho, Val (Guto), Wagner e Roger Gaúcho (Aloísio); Wagninho e Bruno Nunes (Buba). Técnico - Dado Cavalcanti.

GOLS - Bruno Nunes, aos 21, Jean, aos 29, e Val, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

CARTÕES AMARELOS - Régis Souza (São Bernardo); Roniery, Guto e Wagner (Mogi Mirim).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.