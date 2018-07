Mogi vence e Hernane dispara na artilharia

Na vitória por 3 a 0, Hernane marcou dois gols, aos 4 minutos, de cabeça, e aos 28, na saída do goleiro Emerson. Roni fez o 3.º.

Agora, com 4 gols, é o goleador da competição e tem a concorrência de outros três candidatos, todos também de times do Interior: Leandrão, da Ponte Preta, Dener, do Paulista, e Tadeu, do Oeste.

E, curiosamente, o Oeste volta a brigar pela artilharia da competição, como nos dois últimos anos. Em 2010, Ricardo Bueno ficou em primeiro, com 16 gols, e, no ano passado, Anselmo Ramon e Fábio Santos, com 10, lutaram até o fim com Liedson, do Corinthians, e Elano, do Santos, que venceram a disputa com 11.

Hoje a disputa deve ganhar mais um candidato. Roger, com passagens por São Paulo, Guarani e Figueirense, será apresentado como reforço da Ponte Preta.