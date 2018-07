Momentos históricos

Quando vi a foto feita agora na Coreia, também faltando três corridas, e desta vez com cinco pilotos, me bateu a curiosidade de verificar qual tinha sido o desfecho daquele campeonato. Pois é. O campeão acabou sendo o segundo da esquerda na foto, Alain Prost, quando o favorito era Mansell, terceiro na foto. O primeiro na foto, Senna, era o que tinha menos chance e, de fato, terminou o ano em 4.º lugar. Mansell, terceiro na foto, venceu a corrida daquele fim de semana, mas foi vice no ano. Piquet, o último, acabou em 3.º.

A recriação da sexta-feira passada na Coreia pode se tornar ainda mais famosa que a versão original pelas coincidências que estão pintando. A primeira é: o segundo da esquerda na foto é Fernando Alonso, que tem tudo para ganhar o campeonato. A segunda: o então líder Mark Webber aparece na foto como o terceiro da esquerda para a direita, assim como era Mansell em 86 - líder e favorito, mas terminou o ano como vice. Facilmente isso pode se repetir agora. O primeiro da esquerda é Lewis Hamilton, que, assim como Senna naquela oportunidade, pode terminar o ano em 4º. O último da foto é Sebastian Vettel, lugar ocupado em 86 por Piquet, que terminou aquele campeonato em 3º. Tudo muito dentro da lógica. Jenson Button é um quinto integrante da foto feita na semana passada. Depois que os fotógrafos registraram o momento dos pilotos, pra não perder o bonde da história, Bernie Ecclestone entrou no meio deles. É o único presente nas duas versões original e "remake".

Dos pilotos presentes na foto de 86, todos foram campeões. Prost conquistou quatro títulos, Piquet e Senna, três cada um, e Mansell, um. Na atual, Hamilton, Alonso e Button já têm títulos. Webber e Vettel, não. O alemão, com seus 23 anos, tem ainda muito tempo para isso. No caso do australiano, no décimo ano de carreira, vejo o que acontece agora como a sua única grande chance.

Tudo isso, por mais curioso que seja, é mera coincidência. O que não é coincidência é a sorte que acompanha a carreira de Alonso. A mesma que acompanhou Prost, Senna e Schumacher. Portanto, temos razões de sobra para concluir que a sorte só funciona se o sortudo tiver talento para ajudar. Na última corrida da Coreia, pelas péssimas condições da pista, cada um dos candidatos ao título errou pelo menos uma vez. Alonso foi o único a não passar uma única vez fora do lugar. Button e Hamilton saíram da pista e voltaram, Vettel deu uma balançada, mas segurou o carro. Webber cometeu o erro maior. Aliás, muita gente nos bastidores acredita que, pela velocidade baixa em que ocorreu a batida, Webber deixou o carro voltar para o meio da pista de propósito tentando arrumar confusão maior, quem sabe até para conseguir "melar" a corrida. Acabou acertando Rosberg, que nada tinha a ver com a briga.

Os carros de Lucas di Grassi e Timo Glock trarão o nome da Bombril durante o GP do Brasil, e isso pode ser o primeiro passo para a renovação do contrato do brasileiro com a equipe. O acordo foi fechado de olho na temporada de 2011. Uma outra empresa brasileira, a Sky, terá sua marca nos carros da Red Bull, da mesma forma como já acontece na Stock Car desde o ano passado.