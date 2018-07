Monaco diz que Falcao se recupera bem após cirurgia

MÔNACO - Monaco revelou nesta quarta-feira que o atacante Radamel Falcao García concluiu com êxito a primeira fase de sua recuperação após passar por uma operação no joelho esquerdo. "Radamel Falcao terminou hoje com sucesso a primeira fase da recuperação após a operação no joelho esquerdo", anunciou o clube em comunicado publicado no seu site oficial. "Gostaria de agradecer a todas as pessoas que cuidaram de Falcao, em particular o departamento médico de José Carlos Noronha e do Porto", completou.

Ao relatar os próximos passos da recuperação de Falcao, o clube francês, disse no comunicado desta quarta-feira que o atacante da seleção da Colômbia vai para uma clínica esportiva em Madri para realizar a segunda fase da recuperação "em estreita colaboração com o departamento médico do Monaco". Falcão se contundiu em janeiro, durante partida da Copa da França, o que colocou sob risco a sua participação na Copa do Mundo.

O médico José Carlos Noronha operou o jogador do Monaco no dia 25 de janeiro, em Portugal, e lhe deu "55% de chance de jogar" no Mundial, declarando que a "luz no fim do túnel não é pequena". O primeiro jogo da Colômbia na Copa do Mundo do Brasil será em 14 de junho contra a Grécia, no Mineirão. As outras partidas da seleção sul-americana no Grupo C serão contra a Costa do Marfim, no dia 19, em Brasília, e diante do Japão, no dia 24 em Cuiabá.