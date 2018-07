Monaco empata com 2 de Love e abre caminho para PSG ser campeão no domingo

Com o empate em Montecarlo, o Monaco foi a 52 pontos, a 22 do PSG. No domingo, às 10h pelo horário de Brasília, o time parisiense viaja 160km para enfrentar o Troyes, na casa do rival, e fatura o título com mais uma vitória. Faltando oito rodadas para o fim do Francês, a vantagem de 25 pontos seria insuperável, uma vez que apenas 24 pontos estarão em disputa até o encerramento da temporada.

Love, contratado em janeiro pelo Monaco, até fez a parte dele para atrapalhar o PSG. Nesta sexta, ele abriu o placar logo aos 5 minutos aproveitando a sobra de uma saída errada do goleiro rival. Charbonnier empatou, mas Love voltou a balançar as redes aos 37, tocando na saída do goleiro.

A 11 minutos do fim da partida, entretanto, o Reims, que briga contra o rebaixamento, conseguiu o empate. O brasileiro Diego, meia de 28 anos que fez carreira na França e na Hungria, marcou o gol que ajudou o PSG.