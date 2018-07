Monfils espanta fama de 'amarelão' e conquista primeiro ATP 500 da carreira O francês Gael Monfils, 17.º colocado do ranking mundial, faturou neste domingo o seu principal título na carreira ao erguer o troféu do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. A conquista veio com muito sofrimento e uma vitória de virada sobre o croata Ivo Karlovic, 35.º do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (7/6) e 6/4.