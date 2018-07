Montadora lança no Rio de Janeiro 'time' com 30 medalhistas olímpicos

RIO - Foi lançado oficialmente no Rio de Janeiro o "Time Nissan", projeto olímpico da montadora japonesa no Brasil. O grupo, que conta com 30 atletas - 24 olímpicos e seis paralímpicos - receberá o apoio da empresa visando aos Jogos Olímpicos do Rio-2016, dos quais ela é patrocinadora oficial. A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari e o nadador paralímpico Clodoaldo Silva são os mentores do grupo.

Os atletas beneficiados pelo projeto foram escolhidos a partir do cadastro voluntário deles por meio de um site criado pela montadora em julho. Entre os escolhidos a fazerem parte do Time Nissan estão esportistas de 12 modalidades olímpicas e cinco paralímpicos, sendo 12 homens e 13 mulheres.

Fazem parte do projeto os medalhistas olímpicos Adriana Araújo, Felipe Kitadai, Isabel Swan e Yamaguchi Falcão Florentino, além de atletas promissores como Alessandra Marchioro e Graciele Herrmann (natação), Renato Rezende (ciclismo BMX), Rosângela Santos (atletismo) e a dupla de vôlei de praia Vítor e Evandro, todos esperança de medalha no Rio.

"O Time Nissan vai dar apoio à formação de promissores atletas de diversas regiões rumo aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016", comentou o CEO da Nissan, Carlos Ghosn. A empresa forneceu um carro da montadora para cada um dos 30 atletas do time e destacou a ajuda para a locomoção de atletas paralímpicos, que ganharam veículos adaptados.

Confira os integrantes do Time Nissan:

Adriana Araújo, boxe

Alessandra Marchioro, natação

Ana Marcela de Jesus, natação

Evandro Gonçalves, vôlei de praia

Felipe Kitadai, judô

Franck Caldeira, atletismo

Graciele Herrmann, natação

Guilherme Toldo, esgrima

Isabel Swan, vela

Isabela Ramona Macedo, basquete

Leonardo de Deus, natação

Nivalter Santos, canoagem

Raphaela Galacho, taekwondo

Renata Decnop, vela

Renato Rezende, ciclismo

Rosangela Santos, atletismo

Vitor Araújo, vôlei de praia

Yamaguchi Falcão Florentino, boxe

Ygor Coelho, badminton

Cláudia Cícero dos Santos, remo paralímpico

Dirceu Pinto, bocha paralímpica

Edência Garcia, natação paralímpica

Jovane Guissone, esgrima paralímpica

Michele Ferreira, judô paralímpico

Susana Scharnardof, natação paralímpica