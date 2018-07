Montanhista morre atacado por abelhas em Minas Gerais

Um dos principais montanhistas do Brasil morreu atacado por abelhas na zona rural de Andradas, no Sul de Minas Gerais, no final da tarde desta quarta-feira, 19. Davi Augusto Marski Filho, de 42 anos, levou centenas de picadas e não resistiu. Ao tentar fugir das abelhas ele ainda fraturou o crânio e ficou pendurado a oito metros de altura, mas o IML (Instituto Médico Legal) confirmou como causa da morte choque anifilático e asfixia.

Davi era acostumado a fazer escaladas no Brasil e no exterior, assim como o seu companheiro, Silvério Nery, que conseguiu descer do local da escalada, correr por uma mata e pedir socorro. Os dois haviam saído de Hortolândia (SP) e o sobrevivente está internado.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas (MG), a dupla praticava escalada em um local de difícil acesso. O homem ferido, Silvério Nery, tem 58 anos e é o presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada e da Federação Paulista de Montanhismo. Ambos são muito atuantes nesse esporte e estão entre os mais admirados do País.

Davi também era autor de livros sobre montanhismo e de artigos técnicos sobre o tema. Também guiava expedições por regiões montanhosas e já tinha sofrido um ataque de abelhas no início deste ano em viagem a outro lugar, porém, sem gravidade. Ele carregava sempre, inclusive, um kit para ataques de abelhas, mas nem houve tempo de usar. Ele deixou a mulher e uma filha.