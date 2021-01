Montanhistas nepaleses alcançam a primeira subida de inverno do K2

Uma equipe de alpinistas nepaleses conseguiu, neste sábado, 16, a primeira subida, durante o inverno, do K2, o segundo pico mais alto do planeta (8.611 m). "Os únicos 8.000 que nunca haviam sido coroados durante essa estação do ano", anunciou a empresa nepalesa Seven Summit Treks.

"Nós fizemos isso! A "montanha selvagem" do Karakoram foi escalada para a estação mais perigosa: o inverno. Alpinistas nepaleses chegaram ao topo do K2 esta tarde às 17h locais (12H00 GMT)", tuitou a empresa.

16 Jan 2021

