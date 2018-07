Monterrey? Não.

Mosqueteiro

O Corinthians não jogou nada contra o Al-Ahly. É um sofrimento desnecessário para um pai de duas crianças. Não dá para ir tão mal, diante de um adversário que jogou apenas 13 vezes na temporada e enfrentou tantos problemas em seu país. O time de Tite chega à final na dívida com os mais de 20 mil fiéis que foram até o Japão. Agora, que venha o Chelsea! Não tem essa de torcer para o Monterrey, porque é mais fraco. Jogo bom vai ser com os Blues. Eles têm mais time? Têm, mas é daí? O São Paulo foi campeão em 1993, batendo o Milan por 3 a 2, dando dois chutes a gol. Lembra do gol esquisito do Müller? E o Inter contra o Barça, em 2006? Chutou uma vez e foi campeão com gol do Adriano Gabiru.

Final de Mundial precisa ser contra o campeão da Europa. Tenho certeza de que o Emerson Sheik vai arrebentar. Alessandro e Fábio Santos não vão tomar tantas bolas na costas. Douglas e Danilo estarão acordados, enquanto o Paulinho deixará a timidez de lado. E lembrem-se: o gol do título será do Ralf. Chega logo domingo!