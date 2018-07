Montillo abre mão de luvas e facilita acordo

O Corinthians nega, mas o namoro com argentino Montillo foi reatado, e o jogador pode ser anunciado na próxima semana. Um novo acordo foi alinhavado nas seguintes bases: o jogador agora aceitaria ganhar menos do que foi oferecido inicialmente pelo Corinthians. O que Montillo receberia de luvas iria como forma de pagamento ao Cruzeiro, numa tentativa de aumentar a proposta inicial de 8,5 milhões (cerca de R$ 19,5 milhões).

Um jogador do Corinthians poderia entrar na negociação. Cogitou-se Vítor Júnior, que mal chegou ao clube. Mas isso também foi negado pela diretoria. "A posição do Corinthians continua sendo a do nosso presidente de uma semana atrás. Depois disso não tivemos mais contatos nem com o Montillo e nem com o Cruzeiro", garante Duílio Monteiro Alves, diretor adjunto de futebol.

A proposta que o Cruzeiro ficou inclinado a aceitar é de 10 milhões (R$ 22,9 milhões), mais um jogador por Montillo - a diretoria do clube mineiro também desmente e está negociando com o jogador um aumento salarial. Montillo ganha cerca de R$ 180 mil em Belo Horizonte.

A primeira oferta corintiana a Montillo foi de um supersalário de R$ 500 mil, numa soma de R$ 380 mil de vencimentos e um acréscimo de luvas. É esse acréscimo que seria repassado ao Cruzeiro e faria a proposta chegar a 10 milhões (R$ 22,9 milhões)- a princípio os mineiros querem 15 milhões (R$ 34,3 milhões).

Para o Corinthians, tudo isso não passa de especulação. "Eu não quero deixar margem para portas fechadas nem para especulação. Nesse momento, não existe nada. O Corinthians não retomou nenhuma conversa", afirmou o diretor. O destino do argentino pode ser definido na semana que vem.

Montillo é a peça que falta ao Corinthians para a disputa da Libertadores. "Sim, tenho esperança", disse o técnico Tite, ontem, no CT, sobre a possibilidade de ganhar um presente da diretoria.

Time mantido. Tite desvendou o mistério na escalação antes mesmo de começar a entrevista coletiva: "O time é o mesmo que venceu o Guaratinguetá."

No treino, o técnico havia deixado Alex e Emerson, mas confirmou os dois contra o Linense, amanhã, no Pacaembu, às 17h. "Não vou poupar ninguém e depois ficar me lamentando."

O zagueiro Paulo André continua fora por estar mal fisicamente. A surpresa do treino foi a ausência de Willian até mesmo entre os reversas. Tite disse que o atacante está sentindo uma lesão. Já o meia Vítor Júnior vai para a reserva e pode fazer sua estreia oficial, assim como o zagueiro Marquinhos, campeão da Copinha.