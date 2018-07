Montillo diz que merece nota 5

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

O empate por 2 a 2 com o Bragantino mostrou limitações do novo time do Santos, encobertas anteriormente pelas vitórias contra Barueri (amistoso), São Bernardo e Botafogo. Uma das principais é que Montillo, a mais cara contratação da história do clube, ainda não chegou perto do rendimento que se espera dele. O meia argentino reconhece que ainda deve futebol, mas não demonstra preocupação.

"O time merece nota cinco e eu também. Tenho muito a mostrar e não gosto de fazer nada individualmente. Quero que todos joguem bem e que a equipe não dependa de um ou dois jogadores", disse ontem na sua primeira entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Ele diz que o Santos ainda está se arrumando e, como Muricy Ramalho, se queixa do pouco tempo destinado à preparação antes da estreia no Campeonato Paulista.

"Não gosto de fazer comparações, mas o Campeonato Mineiro nem começou, é disputado por 12 clubes e os jogos são só aos domingos."

Uma das dificuldades que Montillo mais sente nos seus primeiros dias no futebol paulista é no aspecto físico. "Os times do interior estão mais preparados porque começaram o trabalho em novembro, por isso chegamos atrasados na disputa da bola no corpo a corpo."

A torcida não vê a hora de vibrar com um gol do argentino, mas ele diz que não se cobra para balançar logo a rede. "Não posso cair na ansiedade, senão as coisas ficam mais difíceis. As chances de gol vão aparecer aos poucos. Além disso, não quero conquistar a torcida num jogo só. Quero provar o meu valor jogo a jogo."

Como Ganso e outros meias habilidosos, Montillo sente prazer em dar passes para os companheiros fazerem gols.

"Gosto de comemorar as assistências. Às vezes, comemoro mais do que quando marcou. Gosto de deixar um companheiro na cara do gol."