Montillo está pronto para voar alto

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/santosfc

Sábado, Montillo mais uma vez terá o privilégio de atuar ao lado de Neymar no jogo entre Santos e Guarani, na Vila Belmiro. No meio da próxima semana, o meia poderá jogar ao lado do melhor do mundo, Lionel Messi, na seleção argentina contra a Venezuela, em Buenos Aires, pelas eliminatórias da Copa de 2014. De repente é como se 2013 estivesse no começo para o camisa 10 santista. A frustração pelas atuações apagadas ficou para trás com a marcação do seu primeiro gol pelo Santos na vitória por 2 a 1 contra o Atlético Sorocaba, dando lugar ao otimismo.

"O gol traz confiança para mim e foi bom para o grupo porque o time ganhou. Eu não gosto de falar de jogadas individuais porque o futebol é esporte coletivo. Se o Arouca não fizesse a grande jogada com Bruno e não cruzasse, não sairia o gol. O time precisava porque o clássico (contra o Corinthians) foi meio estranho", disse Montillo, após o treino de ontem cedo.

Para superar a fase negativa, Montillo fez a sua parte. Como chegou ao clube após o início de pré-temporada e o seu condicionamento físico estava abaixo do restante do elenco, ele tomou a iniciativa de pedir a Ricardo Rosa e Fernando Fernandes, responsáveis pela preparação física, um trabalho individualizado para melhorar nas valências velocidade e potência. E o resultado já apareceu no jogo de domingo, em Sorocaba.

Montillo jamais se abalou com as pressões por entender como natural a sua dificuldade para se entender com os novos companheiros.

"O Santos trocou vários jogadores e o entrosamento ainda vai demorar um pouco. Neymar é disparado o melhor jogador brasileiro, mas ainda precisamos nos conhecer melhor. Não sei quando ele vai tocar a bola ou dar um pique", disse.