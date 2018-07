Montreal Canadiens vence jogo de hóquei no gelo para quase 70 mil

O Montreal Canadiens se deu melhor e venceu o Boston Bruins por 5 a 1 na última sexta-feira, na edição de 2016 do NHL Winter Classic, tradicional partida realizada no primeiro dia do ano envolvendo equipes da liga de hóquei no gelo disputada por times dos Estados Unidos e do Canadá. O duelo foi no estádio do New England Patriots, o atual campeão de futebol americano dos Estados Unidos.

O duelo no Gillette Stadium, em Foxborough, reuniu 67.246 espectadores. O público foi o quarto maior no NHL Winter Classics, realizado desde 2008 e que tem como recorde a marca de 105.491 torcedores, registrado em 2014 no Michigan Stadium, na vitória do Toronto Maple Leafs por 3 a 2 sobre o Detroit Red Wings.

O placar de 5 a 1 foi o mais dilatado do evento ao ar livre anual. E o goleiro Mike Condon acabou sendo um dos responsáveis por isso ao realizar 27 defesas nos disparos do Boston Bruins, só sendo vazado no terceiro período. Paul Byron foi outro destaque do duelo ao marcar dois gols para o time canadense.

A vitória garantiu ao Canadiens a liderança da Divisão do Atlântico da NHL. A temporada regular vai se encerrar apenas em 9 de abril, com os playoffs começando no dia 13. O Chicago Blackhawks é o atual campeão.