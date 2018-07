Moradores e comerciantes pedem paz na avenida do medo

SÃO PAULO - Brigas de torcedores na Avenida Inajar de Souza não são nenhuma novidade. Confrontos entre corintianos e palmeirenses são uma espécie de "clássico" do local há pelo menos dez anos, segundo moradores e comerciantes que trabalham por lá. Mas há relatos também de brigas entre santistas e são-paulinos. A última teria sido no dia 18 de março, envolvendo cerca de 200 torcedores de cada time.

Os entreveiros são tão comuns que o dono de um bar localizado na avenida resolveu pintar na parede os distintivos dos quatro grandes clubes paulistas e a frase "Torcedor de verdade torce pelo seu time, sem violência". Na outra parede, reina o brasão do Mulambo, extinto time de várzea da Freguesia do Ó. "É que aqui eu recebo torcedores de todos os times. Acho que, para ser um verdadeiro esportista, deve-se torcer e respeitar o direito de o outro torcer por um time diferente", diz o comerciante, que preferiu se identificar com o nome fictício "Cícero Damião".

"Cícero" é a única pessoa que se identificou, ainda que sem seu nome verdadeiro. Reina o medo na Inajar de Souza. E os que não temem retaliações querem evitar o aborrecimento de ter que comparecer a uma delegacia para dar seu testemunho.

Dois menores que andavam de bicicleta no canteiro central disseram que viram tudo. Segundo eles, os torcedores da Mancha Alviverde, que estariam desarmados, tinham escolta da polícia, mas o número de policiais era claramente insuficiente diante da quantidade de corintianos. "Não se via a avenida, só se viam corintianos", reforça o funcionário de uma loja localizada perto da padaria "Champagne".

O tumulto foi de grandes proporções, mas rápido. A dona de uma lanchonete que fica dentro do Roldão Atacadista, o epicentro do conflito, baixou logo a porta. Assim que foi comunicada de que o "vendaval" passou, reabriu o estabelecimento. Mas isso não significa que não deixe marcas. "Tomara que acabem essas brigas. Queremos curtir o futebol sossegados", diz "Cícero".