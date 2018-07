O alvo do momento é Fernando Prass. O goleiro do Palmeiras, e um dos líderes do Bom Senso FC, admitiu em entrevista coletiva que já se beneficiou com a mala branca, o dinheiro extra que vem de fora por um resultado positivo. Na opinião dele, e da média da categoria, não há mal em faturar graninha, desde que o desempenho não tenha prejudicado a equipe com a qual o atleta mantém contrato.

O zagueiro Chicão, do Flamengo, por exemplo, nestes dias também afirmou que não se sentiria constrangido de receber alguma quirela de outro clube se fosse para jogar para vencer. E, em diversas ocasiões, boleiros tiveram postura semelhante à dos dois experientes capitães. Na cabeça deles, feio mesmo é aceitar mala preta, esse sim dinheiro sujo, porque viria se a própria equipe perdesse por corpo mole.

Em diversas ocasiões escrevi a respeito do tema - na crônica de anteontem já o havia abordado. Considero tosca e estúpida tal interpretação, porque demonstra que a ética no mundo da bola é maleável. Ou melhor, não foge à rotina que nos rodeia. Em geral, corrupção só vale para os outros; mas, se me beneficiar, não existe ilegalidade e tudo não passa de presentinho.

Chato pra burro esse papo, que aparece sempre que aperta a corda no pescoço de algum time incompetente, e este apela para o esforço dos outros na tentativa de se salvar. Mas não faz sentido agora o tribunal entrar em ação, até com a perspectiva de punição para Fernando Prass. É moralismo tardio, encenação, jogar para o público, maneira de dizer "olha, estamos atentos a prontos para punir irregularidades".

Como será a reprimenda para o jogador? Com base em quê? Se Prass revelar que a mala branca ocorreu, sei lá, na época em que subiu para o profissional do Grêmio, no fim da década de 90? Ou quando jogou emprestado para a Francana? O deslize caducou ou há risco de suspensão retroativa? E, se ele reconhecer a culpa, deverá cantar o nome do remetente, ora se terá. Então, será aberto processo também para o, digamos, corruptor? E o time que, supostamente, foi prejudicado? Poderá recorrer e reescrever a história?

É bom lutarmos contra falcatruas - e abro espaço, aqui, sempre para atitudes saneadoras. Podem contar comigo. Fica, porém, uma sensação de dois pesos e duas medidas. Lembra que um tempo atrás, depois de um jogo polêmico, o goleiro Felipe, então do Flamengo, disse que ganhar "roubado era mais gostoso"? Alguém poderia detectar ofensiva e grave tal ponderação, que no fundo não passava de bravata. Não lembro de tribunal manifestar-se, no que fez bem. Por que o faria agora?

O mais provável é que tudo não passe de muito barulho por nada. Porém, é desagradável, e vem num período de apreensão para o Palmeiras, com um pé na Série B e cheio de insegurança. Ou seja, para o Palestra desgraça pouca é bobagem.

A maré de Levir. Durante muito tempo, Levir Culpi teve de lidar com trocadilhos a respeito do sobrenome. Era um tal de "Culpa" pra cá, "Culpa" pra lá, toda vez que a equipe que dirigia se dava mal em competições. Levir passou um período fora do Brasil, um tanto esquecido no Japão. Voltou sem alarde, e com desconfiança ampla, para assumir o Atlético Mineiro em crise.

Como quem não quer nada, ajustou o elenco, aliviou-o de interferências e sobrepeso - Ronaldinho Gaúcho, Jô, André, Emerson Conceição perderam espaço - e elevou o padrão de eficiência. O Galo tomou conta do poleiro na Copa do Brasil, com duas viradas memoráveis, contra Corinthians e Fla, bateu o Cruzeiro na decisão e levou o título. Sim, Levir tem "Culpi" do sucesso!