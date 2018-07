Morre boxeador norte-americano Hector 'Macho' Camacho

Camacho, de 50 anos, teve morte cerebral declarada na quinta-feira após ser baleado no início da semana.

Dois homens abriram fogo contra Camacho e um amigo, Adrian Mojica Moreno, 49 anos, na terça-feira, quando os dois estavam sentados em um carro no estacionamento de uma loja de bebidas em San Juan, subúrbio de Bayamon, onde Camacho nasceu.

A polícia está investigando e nenhuma prisão foi feita até agora.

Mojica Moreno, motorista do carro, foi morto e Camacho foi atingido na mandíbula. A bala fraturou duas vértebras e se alojou no ombro, danificando as artérias que levam sangue ao cérebro, disseram os médicos.

A polícia encontrou nove papelotes de cocaína nos bolsos do motorista e uma aberta no carro.

Camacho, um lutador canhoto que cresceu em Nova York, teve uma carreira de três decadas que incluiu lutas que foram verdadeiros clássicos do boxe e um estilo extravagante de entrar no ringue.

(Por Redação de San Juan)