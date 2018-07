Morre Catê, ex-jogador do São Paulo Morreu ontem, aos 38 anos, vítima de um acidente de trânsito em Ipê, no Rio Grande do Sul, o ex-jogador do São Paulo Marco Antonio Leme Tozze, o Catê. Entre outros títulos, ele foi bicampeão mundial e da Libertadores (1992 e 1993). O apelido Catê era uma referência a sua categoria ao bater na bola. Foram 129 jogos com a camisa tricolor, com 22 gols, entre 1992 a 1995 e 1997.