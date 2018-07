Morre ciclista argentino que ficou 2 semanas internado após prova

"Quando ele cruzou a linha de chegada, começou a desfalecer. O agarramos, porque ele caía. Os médicos vieram em seguida. Tinha a pressão muito alta e disseram que ele tinha que ser levado ao hospital. No hospital, chegou mal. Teve convulsões que o deixaram na terapia semi-intensiva. No dia seguinte, foi levado para a UTI. Colocaram um respirador artificial nele o induziram ao coma", explicou Andrés Mansilla, chefe da equipe de Cancio, em entrevista ao El Clarín.

De acordo com o jornal argentino, Cancio foi diagnosticado com quadro de desidratação e insolação. Depois, seu quadro de agravou devido à insuficiência hepática e uma complicação renal. No sábado, sofreu a primeira parada cardíaca. No domingo, a segunda, à qual não resistiu.

A Doble Bragado durou oito dias (de 1.º a 8 de fevereiro), percorrendo mais de mil quilômetros por diversas cidades argentinas. Entre outros feitos na carreira, Cancio tinha duas medalhas de Jogos Sul-Americanos, conquistadas em Medellín, em 2010, no ciclismo de pista.