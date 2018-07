Morre Frazier. Nasce uma lenda

Os quatro dominaram o título mundial por quase duas décadas. Frazier enfrentou Ali três vezes. Venceu o primeiro duelo, chamado de "A Luta do Século", no Madison Square Garden, em Nova York. Encarou o brutamontes Foreman em duas oportunidades e foi vencido em ambas. Mas, ao contrário de Ali e Foreman, nunca admitiu enfrentar Ken Norton. Os dois treinavam juntos na Filadélfia e com o mesmo treinador, Eddie Futch.

Frazier jamais aceitou as duas derrotas para Ali. Além de se achar superior ao eterno rival, também nunca aceitou as provocações de Ali antes das lutas. Em 1975, em Naila, nas Filipinas, Ali disse que iria derrotar o Gorila em Manila. Foi uma rima que o então campeão encontrou para motivar os torcedores a assistirem ao combate. Frazier o considerou racista. Os dois jamais fizeram as pazes e, em 2009, Frazier chegou a dizer que ele ainda era forte como um "touro" enquanto Ali estava daquele jeito que todos viam, referindo-se ao Mal de Parkinson do ex-campeão.

Frazier parou de lutar em 1981 e passou a treinar seu filho, Marvis Frazier, que teve o azar de cruzar com Mike Tyson em início de carreira. Marvis durou apenas 30 segundos.

Depois da geração de Frazier, Ali, Foreman e Norton, a categoria dos pesados teve outro grande momento com Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis e o retorno de George Foreman, na década de 90. De lá para cá, os pesados estão órfãos. Os irmãos ucranianos Vitali e Wladimir Klitschko não possuem carisma, o estilo de luta não agrada ao público a ponto de seus combates não serem transmitidos para os EUA. Aliás, entre os norte-americanos não se encontra uma revelação há muito tempo.

"Coincidência ou não, o boxe peso pesado americano não tem um grande nome desde que deixamos de ter um grande nome no boxe amador", diz o jornalista Al Bernestein. O último expoente americano foi Ray Mercer, campeão olímpico em 1988, em Seul. A categoria passou a ser dominada pelos lutadores do leste europeu. A tese de Bernestein confirma a história. Ali foi medalha de ouro em Roma/1960, Foreman foi no México/1968 e Frazier em Tóquio/1964.

Repercussão. Seu maior rival nos ringues, Muhammad Ali lamentou a morte de Frazier. "O mundo perdeu um grande campeão. Eu sempre irei lembrar de Joe Frazier com muita admiração e respeito", escreveu.

Para Mike Tyson, "confrontos entre Ali e Frazier foram o ápice do que dois lutadores podiam fazer". Já George Foreman preferiu lembrar do amigo. "Boa noite, Joe Frazier. Eu amo você."

Aos 67 anos, pugilista campeão mundial dos

pesados entre 1970 e 1973 não resistiu a um câncer no fígado