Morre Gennady Miakotnykh, técnico da seleção brasileira de esgrima

Gennady Miakotnykh, técnico da seleção brasileira de esgrima, morreu nesta quarta-feira. O treinador russo morava no Brasil há 18 anos e esteve recentemente na cidade de Anaheim, próxima a Los Angeles, para a disputa do Grand Prix de Florete, cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.

A causa da morte de Miakotnykh ainda não foi divulgada. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Esgrima lamentou a perda do técnico. "A CBE manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Mestre D' armas Gennady Miakotnykh que dedicou toda uma vida ao nosso esporte seja como atleta, seja como formador e, também, como vitorioso treinador de atletas de alto rendimento".

Miakotnykh foi técnico da equipe brasileira durante os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Ele também era treinador do Esporte Clube Pinheiros e comandava outros atletas fora do clube. Entre eles está a floretista Ana Beatriz Bulcão.