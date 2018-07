Morre Joe Frazier, o 1º pugilista a vencer Muhammad Ali O americano Joe Frazier, ex-campeão mundial dos pesos pesados, morreu ontem à noite, aos 67 anos, em sua casa na Filadélfia (EUA). Ele sofria de câncer no fígado, diagnosticado recentemente. Frazier viveu a era de ouro da principal categoria do boxe, com três lutas memoráveis contra o americano Muhammad Ali nos anos 1970 - foi o primeiro pugilista a derrotar Ali como profissional. Em sua carreira, encerrada em 1976 (com tentativa frustrada de retorno em 1981), ele apresentou um cartel de 32 vitórias, quatro derrotas e um empate.