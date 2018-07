Morre mexicano Vázquez Raña, presidente da Organização Desportiva Pan-Americana

Vázquez Raña, empresário e proprietário de meios de comunicação, era presidente da Odepa desde 1975 e havia sido reeleito até 2016.

Também presidiu o Comitê Olímpico Mexicano (COM) de 1974 a 2001, e foi membro do COI entre 1991 e 2012.

“Mario Vázquez Raña dedicou grande parte de sua vida ao esporte olímpico”, disse o presidente do COI, Thomas Bach, em um comunicado.

"Serviu durante décadas com grande dedicação como presidente da Odepa, inclusive até seus últimos momentos. Teve um mérito digno de destaque dentro do movimento olímpico, que sempre o lembrará como um grande líder olímpico”, acrescentou.

Bach comentou que a bandeira olímpica será içada a meio mastro em sua homenagem na sede do COI em Lausanne, na Suíça.

As causas de sua morte não foram detalhadas.

“Mario Vázquez Raña, proprietário, líder moral e guia do movimento olímpico em nosso país, faleceu hoje. Lamentamos profundamente sua partida”, declarou o COM em sua conta no Twitter).

(Por Carlos Calvo Pacheco na Cidade do México e Karolos Grohmann em Berlim)