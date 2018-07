Morre o jornalista Luiz Noriega Morreu na noite da quarta-feira o jornalista Luiz Noriega, aos 82 anos, vítima de infecção generalizada. Noriega, pai do comentarista Maurício Noriega, era considerado um dos principais locutores esportivos do Brasil. Ele iniciou a carreira na Rádio Difusora, de Olímpia, interior de São Paulo, ainda na década de 1940. Nos anos seguintes, tornou-se uma referência do jornalismo esportivo. Locutor, narrador e comentarista, integrou o programa Campeões da Bola da TV Gazeta e as equipes da TV Tupi e TV Cultura.