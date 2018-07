MORRE O TÉCNICO CAMPEÃO DO PAN DE 87

MEMÓRIA

Ary Vidal, treinador da seleção brasileira masculina de basquete em alguns dos momentos mais marcantes de sua história, morreu ontem, no Rio, aos 77 anos. O ex-técnico não resistiu aos problemas renais e cardíacos que o obrigaram a ser internado em outubro. O velório será realizado a partir das 8 horas de hoje no Cemitério do Caju. O enterro será às 11 horas.

Ary foi o comandante do time campeão do Pan-Americano de 1987, em Indianápolis. Foi a primeira vez que o time dos Estados Unidos foi derrotado em casa em toda a sua história. Para vários jogadores daquele time e especialistas em basquete, o episódio foi o início de uma revolução que resultou na inclusão dos atletas da NBA na seleção norte-americana e a formação do Dream Team em 1992.

O treinador também comandou o Brasil em duas Olimpíadas: 1988, quando o País ficou em 5.º lugar, e 1996, quando terminou na 6.ª posição. Ary ainda treinou a seleção nos Mundiais de 1978, quando o Brasil ficou em terceiro lugar, e 1986, quando terminou em quarto.

"Ele é um gênio do basquete brasileiro e um herói nacional", definiu o ex-jogador Oscar Schmidt, um dos destaques do time campeão do Pan de 1987. Ele também falou daquela que considerava a maior qualidade do treinador. "Ao contrário de muitos técnicos, ele não tinha medo de nada e, com essa coragem, ajudou o basquete mundial a mudar", avaliou.

Uma das últimas aparições públicas de Ary Vidal foi em agosto do ano passado, em São Paulo. Ele esteve reunido com praticamente toda a equipe de 1987 - faltou Oscar - no almoço de comemoração dos 25 anos da conquista.

Atletas da atualidade também lamentaram a morte de Ary. "Foi uma honra e um privilégio conhecer e aprender com uma lenda como Ary Vidal", escreveu o jogador do Boston Celtics Leandrinho.

Para o pivô Anderson Varejão, que joga no Cleveland Cavaliers, a morte de Ary marca um dia de luto para o basquete nacional.