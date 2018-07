Morre Zhuang Zedong, 'diplomata' do tênis de mesa SÃO PAULO - O ex-mesa-tenista chinês Zhuang Zedong morreu neste domingo, aos 72 anos. O ex-atleta faturou três títulos mundiais no tênis de mesa e ficou mundialmente conhecido por ser uma figura central da "diplomacia do ping pong" entre a China e os Estados Unidos. Ele lutava contra o câncer desde 2008.