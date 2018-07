Morte de campeão do Pan do Rio ofusca título mundial de brasileira

A merecida festa da brasileira Ana Marcela Cunha, ontem, pela conquista do título da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 2010, na madrugada de ontem, no Emirado de Al Fujairah, foi ofuscada por uma tragédia. Um competidor da prova masculina, o americano Fran Crippen, morreu durante uma das provas mais duras do Circuito de 10 quilômetros (leia ao lado). Crippen tinha 26 anos e foi campeão no Pan do Rio, em 2007.

Ana Marcela terminou em terceiro lugar na batida de mão com a francesa Aurelie Muller, que ficou em segundo. A suíça Swamn Oberson venceu. A alemã Angela Maurer, a única que poderia ameaçar o título da brasileira, completou em quinto.

Como já era esperado, o calor foi o maior adversário de todos, em águas beirando os 30 graus C. Ana usou a estratégia de se manter no pelotão para não se desgastar. "Foi parecido com a prova de Shantou (China), então estava preparada. Procurei ficar em terceiro, quarto lugar, no "vácuo" do pelotão das líderes. Foi difícil porque estava muito marcada pela Angela", conta Ana Marcela.

A nadadora preferiu a cautela ao falar do início de possível hegemonia brasileira, afinal a também brasileira Poliana Okimoto foi a campeã da Copa do Mundo no ano passado. "A gente quer estabelecer sempre um ritmo forte e melhorar a cada etapa."

Agora, Ana vai disputar pela Unisanta o Circuito Brasileiro de Maratonas Aquáticas e provas em piscina. "Para o ano que vem o principal objetivo é garantir a vaga na seletiva olímpica, que será provavelmente em Xangai."