Morte de Feijão agita ambiente do MMA A morte de Leandro 'Feijão' Caetano de Souza, de 26 anos, está provocando um grande alvoroço no MMA. O atleta morreu antes da pesagem para o Shooto Brasil 43, que seria no Rio, e levantou-se a suspeita de que isso poderia ter acontecido em decorrência da grande perda de peso para atingir o limite da categoria. André Pederneiras, organizador do evento, cancelou os combates e disse estar de luto.