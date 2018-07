Morumbi ainda tenta convencer a Fifa para 2014

O São Paulo entregou à Fifa anteontem outra versão do projeto de reforma do Morumbi. Como o Estado antecipou em 18 de março, as principais inovações dos últimos desenhos são o rebaixamento do gramado do estádio em 3 metros, a eliminação de um dos anéis de arquibancadas e a colocação de assentos praticamente até a beirada do campo, já que a pista atlética será removida.

Com a terceira atualização do projeto, o clube ainda espera convencer a Fifa de que o estádio tem condições de receber jogos da Copa de 2014. Mas, conforme o Estado noticiou na terça-feira, a entidade já descartou o Morumbi para o evento, embora não tenha ainda anunciado. Pesa contra os planos do São Paulo o alto custo da reforma, estimado em R$ 1 bilhão por técnicos da Fifa.