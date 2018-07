Morumbi deve ter Anderson Silva no dia 16 de junho

O estádio do Morumbi deverá ser o palco da final do reality show "The Ultimate Fighter" (TUF), dia 16 de junho. Uma luta do brasileiro Anderson Silva, campeão mundial dos médios (até 84 quilos) e apontado com o melhor atleta da modalidade, vai fechar a programação.

O TUF faz parte de um pacote de sete eventos comprados pela Rede Globo adquiridos ao UFC para 2012. Serão quatro apresentações no Brasil e três no exterior transmitidos pela emissora. A produção do Ultimate Fighter está sendo feita pela empresa Floresta, sob orientação do UFC. A Globo vai apenas transmitir o evento. O primeiro episódio será em 25 de março.

Nas quintas e sextas-feiras ou sábados, a emissora vai passar boletins do TUF, logo após o Jornal da Globo, com duração de três ou quatro minutos. No domingo, possivelmente após o Fantástico, um programa de um hora vai ter como destaque a luta que vai eliminar um dos atletas.

O TUF, que é organizado desde 2005, vai reunir em uma primeira fase 32 atletas, que deverão ter em seu cartel pelo menos duas vitórias reconhecidas pelo UFC em torneios de MMA (mistura de artes marciais). Segundo a direção do UFC, entre 70 e 100 lutadores brasileiros possuem este perfil.

Metade dos 32 escolhidos pela produção será eliminada no primeiro programa. Serão formados dois grupos de oito lutadores. Cada time será orientado por um astro do UFC. Vitor Belfort é nome quase certo. O outro pode ser Antonio Rodrigo Nogueira, o Minotauro. A disputa será feita em duas categorias, ainda não decididas pelo UFC.

Os lutadores ficarão reunidos todo o tempo em uma mansão, que está sendo alugada pela produtora Floresta, no Rio. O vencedor vai ter o direito de assinar um contrato com o UFC.

O TUF já revelou nomes importantes como Forrest Griffin, Rashad Evans, Matt Serra e o gorducho peso pesado Roy Nelson.

No dia 12, como aperitivo para os fãs do UFC, a Globo transmitiu a vitória de Júnior Cigano sobre Caín Velásquez, que valeu o cinturão dos pesos pesados para o brasileiro. O evento, transmitido por volta da meia-noite, com narração de Galvão Bueno e comentários de Vítor Belfort, teve 18 pontos de pico de audiência, índice considerado muito bom pelo canal.

O próximo evento a ser transmitido pela Globo será o UFC 142, em 14 de janeiro, na Arena HSBC, no Rio, mesmo local do UFC Rio de 27 de agosto. Sete brasileiros já estão confirmados na programação oficial: José Aldo (título mundial dos penas), Vítor Belfort, Thiago Tavares, Edson Barboza, Fabio Maldonado, Erick Silva e Rousimar Palhares. Amanhã, Mauricio Shogun Rua enfrenta o americano Dan Henderson, em San Jose, Califórnia, na eliminatória dos meio-pesados.