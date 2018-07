Moscou receberá abertura e final da Copa do Mundo de 2018

MOSCOU - A capital russa, Moscou, receberá a partida de abertura e a final da Copa do Mundo de 2018, anunciou Vitali Mutko, ministro dos Esportes da Rússia, que assumiu nesta quarta-feira a direção do Comitê Organizador do torneio.

"Moscou também receberá uma das semifinais, enquanto a outra, provavelmente, será disputada em São Petersburgo", disse Mutko durante uma reunião realizada na sede do Governo russo.

Quanto ao resto das sedes, o ministro explicou que a candidatura russa inclui 16 estádios, em 13 cidades. "Todos os países começam com um grande número de estádios. Nós contamos com 16, mas 12 poderiam ser suficientes", comentou.

A final e provavelmente a partida de abertura serão disputadas no estádio olímpico Luzhniki, que tem capacidade para 84.500 espectadores, o único que já cumpre com todos os requisitos da Fifa.