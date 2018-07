Mostrar serviço na piscina, o 1.º desafio de Cesar Cielo

XANGAI - Controlada a situação na esfera judicial, Cesar Cielo terá vários desafios a partir da noite de sábado no Brasil, manhã de domingo na China, quando começam as provas de natação do Campeonato Mundial de Xangai.

O primeiro deles será provar que o estresse vivido no último mês não foi capaz de afetar seu desempenho. O outro, lidar com o ressentimento da torcida e de nadadores rivais.

Exemplo é o campeão olímpico no 4 x 100 m livre nos Jogos de Atenas/2004. O sul-africano Roland Schoeman foi direto em sua crítica. "A Fina e a CAS fizeram um grande desserviço para o mundo da natação e definiram um precedente perigoso", escreveu no Twitter.

Ídolo de Cielo, Gustavo Borges comentou via Facebook. "No caso do Cesar, que participa do Campeonato Mundial, foi um desgaste emocional grande. Agora nossa torcida é que ele continue concentrado e deixe tudo na água."

