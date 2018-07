Motivado, Adriano anima Tite em treino

No linguajar futebolístico, Adriano pegou gosto pelo Corinthians. As manifestações de apoio da torcida e dos amigos e a reação do time após o gol de domingo fizeram o jogador tomar uma decisão: não quer ser apenas útil no ano que vem. Ele se conscientizou que pode ajudar nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro (Figueirense, domingo, e Palmeiras, dia 4) e ontem demonstrou isso a Tite.

Num treino em campo reduzido, com oito jogadores para cada lado, sem os titulares de domingo, mas com a presença de um atento Tite, Adriano mostrou todo seu repertório e se destacou.

Conduzido pelo auxiliar Geraldo Delamore, o trabalho, em tese, seria apenas para relaxar e dar ritmo a quem vem jogando com menos frequência.

Tite, porém, cobrou intensidade do auxiliar e que pedisse empenho. Calado, apenas no seu trabalho de observação, o treinador viu um Imperador bem diferente daquele que voltou aos treinos há 45 dias.

Mais leve - ainda necessita perder cinco quilos e 2% de índice de gordura - Adriano parecia disputar a vida no trabalho. Foram 60 minutos sob alta intensidade. Um tempo de 45 minutos e outro de 15. E surpresa para quem imaginava um centroavante descontraído e sem compromisso, após garantir a virada sobre o Atlético-MG, por 2 a 1.

Adriano, que antes caminhava e sofria até para dominar a bola, corria acima do visto em toda sua passagem até aqui pelo Alvinegro. Entre um pique e outro, não se escondia da bola. Ao contrário, estava sempre com o braço erguido pedindo o passe.

Como um líder - o elenco já não esconde estar encantado com seu poder de definição e sua importância - orientou, gritou, gesticulou, cobrou, lamentou.

Agora, se sentindo mais entrosado, Adriano não poupou alguns companheiros de críticas após falhas ou passes imprecisos. Cobrou e mostrou como se faz, com tabelas com Jorge Henrique, passes que deixaram alguns companheiros na cara do gol e, claro, bola na rede.

Descontração mesmo, apenas no intervalo para tomar uma água. Enquanto se refrescava e enxugava o rosto, conversou bastante, deu algumas gargalhadas e carinho ao time, como num abraço em Nenê Bonilha.

"Faz parte da nossa preparação e sempre digo: 'trabalha para que num jogos desses, entre e comprove que está pronto'. Não pode me dizer que não estava preparado. Tem de botar intensidade, aproximar, quanto mais parecido em situação de jogo for, mais preparado vai estar", elogiou Tite.

O técnico reconheceu o esforço do time, mas adiantou que Adriano não terá como ser titular. "O Adriano continua sendo opção para o mesmo tempo em que vem sendo colocado (30 minutos) e, para o ano que vem, sim, para um tempo maior."

O camisa 10 é a grande esperança do Corinthians para brigar pelo título da Libertadores de 2012. Todos consideram o jogador diferenciado e vão prepará-lo para estar "pronto" no início da próxima temporada.