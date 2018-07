Motivado, Brasil foca no confronto final com a Sérvia no Mundial de Handebol

SÃO PAULO - Ao vencer a tricampeã olímpica Dinamarca na última sexta feira, pela semifinal do Mundial de Handebol, a seleção brasileira fez história e se classificou pela primeira vez para a final do torneio feminino. Depois de atropelar a equipe considerada uma superpotência na modalidade, o time do Brasil foca no confronto final com a anfitriã Sérvia, que promete uma partida tão equilibrada quanto a da primeira fase, que terminou com a vitória brasileira por 25 a 23.

Capitã da equipe, Dara defende a camisa da seleção desde 2002, e não consegue definir com palavras o momento do time nacional. "É um orgulho e uma responsabilidade muito grande agora. Em palavras, fica até tudo muito mecânico, porque a sensação de dentro pra fora é dificil de explicar".

O Brasil está invícto em 2013, e venceu todas as 22 partidas oficiais da temporada. Para a final, Dara promete concentração total, mesmo jogando na casa das adversárias. "Vamos tentar nos bloquear quanto a isso. Aqui na Europa, estamos acostumadas a jogar com ginásios lotados nos nossos clubes e contra torcidas que fazem um barulho infernal. Mas precisamos tentar deixar a torcida de lado".

Dara sabe o que está falando. Quase todo o elenco brasileiro joga na Europa, e carrega para essa decisão toda a experiência do convívio 'lá fora' para as quadras. "A experiência adquirida na Europa influi bastante. Já conhecemos praticamente todas as equipes, talvez menos Japão, China e Argélia. Temos jogadoras que atuam juntas, que já jogaram juntas, que se enfrentam nas mesmas ligas. Isso tem um peso enorme."

Independentemente do resultado, a partida deste domingo coroa a melhor fase do handebol brasileiro em anos. Sob o comando do dinamarquês Morten Soubak, as jogadores precisam assumir uma postura diferente da primeira partida entre as equipes. "Agora é diferente, vale medalha. É um jogo totalmente diferente do que tivemos na primeira fase", analisa Dara. Em comum, apenas a gana pela vitória e a vontade de ficar com o título. "Cada jogo tem sido o jogo das nossas vidas. É o dia de dar a última gota de sangue e a última gota de suor para poder sair com mais um resultado".

NO TRILHO

Campeã ou não, a seleção deixa um caminho trilhado para as próximas gerações. "A responsabilidade é muito grande daqui pra frente. Estamos colocando o handebol brasileiro em um nível bom e para quem chega, a responsabilidade é não deixar esse nível cair. Acredito que o maior desafio da geração que está vindo é manter o nível. Isso é uma questão de assumir e carregar o peso que essa camisa vai ter a partir deste domingo".

Com o feito, o handebol tomou as manchetes dos principais jornais brasileiros. Satisfeita, Dara comemora. "A gente acredita que é disso que a modalidade precisava no País, era esse assédio, essa cobertura da mídia. Com o vôlei foi assim também. Com o resultado expressivo veio o retorno midiático. Acho que o handebol está no seu momento mais doce, e vai aproveitar isso".