Motociclista francês bate em carro e morre no Dacar

SANTIAGO - O motociclista francês Thomas Bourgin, de 25 anos, morreu nesta sexta-feira, ao se envolver em um acidente durante a sétima etapa do Rali Dacar. O competidor se chocou de frente com um carro da polícia chilena que vinha na direção oposta. A morte é a primeira de um participante do rali nesta edição, mas a terceira do evento, que chega apenas ao seu sétimo dia nesta sexta.

Segundo informou a organização do Dacar, Bourgin, que competia pela equipe KTM, chocou-se com o carro da polícia chilena no 237.º quilômetro da etapa que liga Calama, no Chile, a Salta, na Argentina. As autoridades locais vão investigar as causas do acidente.

Bourgin, francês de Saint-Étienne, havia completado 25 anos e estava em sua primeira edição do Dacar. Ele era apenas o 68.º colocado entre as motos, que têm a liderança de outros quatro competidores do seu país. Em nota, o Dacar expressou condolências à família do competidor.

Na quarta-feira, duas pessoas morreram e sete pessoas ficaram feridas em um acidente próximo da fronteira, durante intervalo de disputa de uma das etapas do Dacar, sem veículos que disputavam a prova.

Um táxi com seis pessoas a bordo bateu de frente com um carro de apoio do Dacar que transportava três passageiros. Um segundo táxi com quatro pessoas, que circulava na carreata, acabou capotando várias vezes ao tentar evitar a colisão com os outros dois veículos envolvidos no acidente. A organização do Dacar informou que o motorista e um dos passageiros do táxi que colidiu com o carro de apoio da corrida morreram no acidente.

O Rali Dacar começou no último sábado, em Lima, e acabará no próximo dia 20, depois de o seu trajeto passar pela Argentina e voltar novamente para o Chile, onde acontecerá a chegada da prova, em Santiago.