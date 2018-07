Motociclista italiano morre após acidente na Rússia Os organizadores da etapa russa do Mundial de Supersport, categoria suporte do Mundial de Superbike, confirmaram neste domingo a morte de um piloto italiano. De acordo Tatiana Makhina, porta-voz dos gestores do circuito de Moscou, Andrea Antonelli faleceu após sofrer um grave acidente na volta inicial da corrida.