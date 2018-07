Motociclista português morre após acidente em Macau

Carreira sofreu uma queda fatal quando tentava contornar a chamada Curva dos Pescadores, que faz parte do trecho mais veloz do circuito de Macau. Nenhum outro piloto participou do acidente, que paralisou a sessão classificatória, posteriormente cancelada por causa do desfecho trágico da queda do português.

Carreira corria pela equipe Bennimoto Raider-Cetelem e acabou morrendo no circuito de rua chinês que é considerado um dos mais difíceis e perigosos do mundo. Ele guiava uma Suzuki 1000cc e, pouco antes do acidente, havia conquistado o quinto melhor tempo na primeira sessão de treinos em Macau.

Por meio de um comunicado, a organização da prova chinesa informou que Carreira "sucumbiu aos ferimentos resultantes de um acidente ocorrido, esta tarde (no horário local), na sessão de qualificação". Após a queda, a moto guiada pelo português pegou fogo e o piloto recebeu atendimento na pista. Ele chegou a ser transportado de ambulância para um hospital local e os médicos tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso.