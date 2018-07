Motociclista suíço morre após vencer prova em Dubai

Com o choque, os dois pilotos caíram no asfalto do circuito de Dubai. Os médicos levaram Grosjean, de 39 anos, em um helicóptero até um hospital, onde foi declarado morto. Enquanto isso, Jordan permanece internado e em estado grave. O suíço era o atual campeão da categoria 600 cilindradas nos Emirados Árabes Unidos.

"A equipe do Autódromo de Dubai e a comunidade do automobilismo dos Emirados Árabes Unidos estão profundamente entristecidos com a enorme perda e transmitimos as nossas

sinceras condolências à família de Pascal Grosjean e aos amigos", afirmou Hamish Brown, chefe-executivo do Autódromo de Dubai em um comunicado oficial.