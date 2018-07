MotoGP altera datas de três etapas do Mundial de 2014 A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) atualizou oficialmente nesta sexta-feira o seu calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2014, alterando a ordem de três etapas do campeonato, que no próximo ano terá a volta do Brasil ao cenário da elite da motovelocidade com uma prova em Brasília.