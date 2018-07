MotoGP descarta etapa da Argentina na temporada 2013 A organização da MotoGP divulgou nesta sexta-feira alterações no calendário da temporada 2013. A principal delas serviu para confirmar a não inclusão da etapa da Argentina, anteriormente prevista para acontecer no dia 14 de abril, mas que acabou sendo descartada da lista de corridas do próximo ano por causa de uma questão política que envolveu uma das principais patrocinadoras da categoria, a Repsol. Já a outra mudança foi na data de abertura do campeonato, que passou do dia 31 de março para 7 de abril, ainda em Doha, no Catar.