MotoGP divulga calendário provisório para próximo ano

A Federação Internacional de Motociclismo divulgou nesta sexta-feira o calendário provisório da temporada 2015 da MotoGP, que segue sem realizar provas no Brasil. Sem grandes novidades, o próximo campeonato voltará a ter 18 provas, assim como acontece neste ano.

Assim, a principal alteração para a próxima temporada se dá mesmo no palco da etapa da Grã-Bretanha. Enquanto em 2014 a corrida foi realizada no circuito de Silverstone, no próximo ano a prova, que foi marcada pata o dia 30 de agosto, será em Donington.

A temporada 2015 da MotoGP será aberta no dia 29 de março, com a realização da etapa do Catar, no circuito de Doha, com uma prova noturna. O calendário também indica a realização de uma única prova em um sábado, no dia 27 de junho, com a etapa da Holanda, no circuito de Assen.

Principal potência da MotoGP na atualidade, a Espanha vai receber quatro etapas em 2015. A 18ª e última etapa do campeonato será uma delas, no dia 8 de novembro, com a realização da etapa de Valência, que encerrará mais uma temporada da principal categoria de motociclismo do mundo.

Confira o calendário provisório da temporada 2015 da MotoGP:

29/03 - Catar

12/04 - Américas

19/04 - Argentina

03/05 - Espanha

17/05 - França

31/05 - Itália

14/06 - Catalunha

27/06 - Holanda

12/07 - Alemanha

09/08 - Indianápolis

16/08 - República Checa

30/08 - Grã-Bretanha

13/09 - San Marino

27/09 - Aragão

11/10 - Japão

18/10 - Austrália

25/10 - Malásia

08/11 - Valência