MotoGP muda data de abertura da próxima temporada

Outra novidade anunciada nesta quarta-feira foi a confirmação do local onde será disputada a etapa da Alemanha, no dia 8 de julho - era o único que ainda estava pendente, por questões contratuais. Agora, está definido que a corrida alemã acontecerá no circuito de Sachsenring.

O restante do calendário continua o mesmo que foi divulgado no começo de setembro. Assim, a temporada 2012 da MotoGP, com suas 18 etapas previstas, vai até o dia 11 de novembro, quando acontece a prova no circuito Ricardo Tormo, em Valência, uma das quatro corridas espanholas da categoria.

Confira o calendário revisado da MotoGP:

08/04 - Catar (Doha)

29/04 - Espanha (Jerez de la Frontera)

06/05 - Portugal (Estoril)

20/05 - França (Le Mans)

03/06 - Catalunha (Barcelona)

17/06 - Inglaterra (Silverstone)

30/06 - Holanda (Assen)

08/07 - Alemanha (Sachsenring)

15/07 - Itália (Mugello)

29/07 - Estados Unidos (Laguna Seca)

19/08 - Indianápolis (Indianápolis, nos EUA)

26/08 - República Checa (Brno)

16/09 - San Marino (Misano)

30/09 - Aragon (Aragon, na Espanha)

14/10 - Japão (Motegi)

21/10 - Malásia (Sepang)

28/10 - Austrália (Phillip Island)

11/11 - Valência (Valência, na Espanha)