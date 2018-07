Motorista admite ter bebido antes de exibição O motorista Adolfo Cardoso de Araújo, que atropelou três pessoas após uma exibição de Felipe Massa no Aterro do Flamengo, no Rio, no último domingo, admitiu ter bebido cinco latas de cerveja antes do evento. Adolfo guiava uma Ferrari amarela, com a qual foi autorizado a circular pelo Aterro após a exibição de Massa. A informação sobre o consumo de álcool foi divulgada pela Polícia Civil. As investigações que apuram o caso estão em andamento.