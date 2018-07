Mourinho critica Kaká, mas meia está no banco hoje

O técnico José Mourinho tem dois desfalques importantes para escalar a equipe do Real Madrid, hoje, contra o Rayo Vallecano, em partida da 24.ª rodada. Di Maria e Benzema, machucados, estão fora da partida no campo do adversário.

Outro problema do treinador português é Kaká. Mourinho culpa o meia brasileiro por sua "passividade", o que teria provocado o gol de empate da equipe russa do CSKA, no último minuto do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, em Moscou, e que terminou em 1 a 1.

Kaká entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, e, de acordo com Mourinho, teria ficado ficou parado enquanto o ataque do CSKA se movimentava a partir de uma jogada de falta batida por Dzagoev e complementada por Wernbloom.

Mas apesar da falta de paciência com a "passividade" do jogador brasileiro, Mourinho o convocou para ficar no banco na partida de hoje.

O time de Madri tem dez pontos de vantagem sobre o rival Barcelona (61 a 51), que terá um difícil compromisso frente ao Atlético de Madrid, que, desde a entrada do argentino Diego Simeone na direção da equipe, há sete rodadas, não sabe o que é derrota e só sofreu um gol, passando a ocupar a 7.ª colocação, com 32 pontos, mesma pontuação do Levante, o último da zona de classificação para a Liga Europa.

"Este Atlético de Simeone tem alma. É uma equipe intensa e agressiva. Além disso, tem o colombiano Radamel Falcao, que considero o melhor jogador de área do mundo", o treinador do Barcelona, Pep Guardiola avalia assim seu adversário de hoje.

Já para o meia catalão Iniesta a desvantagem de 10 pontos em relação ao líder Real Madrid não desanima o time, "Estamos com 10 pontos de desvantagem, mas, para nós, o campeonato continua aberto. Precisamos somar três pontos de cada vez e lutar sempre", disse o jogador, que para uma vitória sobre o Atlético de Madrid aposta em mais uma boa atuação da equipe catalã e de Lionel Messi, autor de quatro gols na goleada sobre o Valencia, por 5 a 1, Ontem, na abertura da rodada, o Racing Santander empatou com Sporting Gijón por 1 a 1, mesmo placar de Real Betis e Getafe. Já o Málaga goleou o Zaragoza por 5 a 1.