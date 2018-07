Mourinho é criticado por deixar Casillas no banco A imprensa espanhola não engoliu a atitude de José Mourinho em deixar Cassilas no banco na derrota do Real Madrid para o Málaga e o criticou. O técnico alegou "questões técnicas" para barrar o titular dos últimos 10 anos no Real e dono da posição da seleção espanhola. "O que Mou fez foi ridículo", estampou o Marca, jornal esportivo de Madri. Trouxe ainda que o torcedor está indignado e que Mourinho desafiou uma lenda. Para o Mundo Deportivo, o técnico "colocou na reserva um dos melhores do mundo." O AS chamou Mourinho de "problema insuportável" para o Real.