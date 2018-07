Mourinho não fala em título antecipado

O Real vive ótima fase. Depois do empate por 0 a 0 com o Racing no primeiro turno, a equipe disputou 18 jogos, venceu 17 e perdeu apenas um, com 65 gols marcados e 18 sofridos. O desempenho arrasador fez a equipe deixar a modesta sétima colocação para disparar na liderança.

Há quem especule sobre a possibilidade de o Real chegar ao clássico do dia 21 de abril, contra o Barça, no Camp Nou, como campeão, mesmo restando quatro jogos para o fim da competição. Cauteloso, o técnico José Mourinho prefere não fazer previsões. "Não creio que seja possível. Para mim é uma besteira dizer que vamos ter 15 pontos de vantagem sobre uma equipe como o Barcelona", disse o português. "Se ganharmos o campeonato com um ponto de vantagem será algo fantástico."

O meia Di María é a grande novidade. O argentino volta a ficar à disposição de Mourinho quase dois meses depois de sofrer uma lesão muscular. Outro que volta ao time é o lateral esquerdo brasileiro Marcelo, que cumpriu suspensão.