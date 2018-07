MP do Rio pede a anulação de licença para autódromo

O Parque vai ser construído onde hoje funciona o autódromo de Jacarepaguá. Em 2007, União, estado, município e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) assinaram um acordo garantindo que o espaço só será desativado após a conclusão da nova pista, em Deodoro. Segundo o MP-RJ, as obras do novo autódromo vão representar risco à área de Mata Atlântica do Morro do Camboatá, área onde ele será construído.

O Inea confirmou nesta quarta que recebeu a recomendação, mas o subsecretário executivo do Meio Ambiente, Luiz Firmino, afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o documento ainda não foi atualizado. Ele informou que só deve se pronunciar sobre o caso da semana que vem.

A recomendação do MP-RJ partiu de uma vistoria na área, que contou com a participação de representantes do ministério do Esporte e da CBA, além de Inea e secretaria municipal de Meio Ambiente.

A construção do Parque Olímpico vai ter início no próximo mês - o prefeito Eduardo Paes vai fazer o lançamento da pedra fundamental no começo de julho. Neste primeiro momento, as obras não vão impedir a disputa de provas no autódromo de Jacarepaguá.